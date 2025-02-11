Сквер «Молодежный» благоустроят в Клину в 2025 году

Администрация городского округа Клин в 2025 году продолжит работу над созданием новых благоустроенных территорий. Одной из них станет сквер «Молодежный» на Бородинском проезде. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Когда-то здесь сделали небольшое благоустройство — площадь вымостили плиткой, а общественная организация многодетных семей округа «Подсолнух» сделала здесь уютные круговые скамейки и лавочки в форме героев мультфильмов, высадили дуб. Сейчас территория нуждается в обновлении, да и стандарты красоты в Подмосковье становятся год от года все выше.

В этом году работы здесь проведут в рамках нацпроекта Президента «Жилье и городская среда». Здесь будут новые игровые площадки — детская и спортивная, малые архитектурные формы, освещение и камеры системы «Безопасный регион».

Сейчас ведется процедура заключения контракта на проектирование территории. После утверждения схемы благоустройства и выбора подрядчика, начнутся строительно-монтажные работы.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.