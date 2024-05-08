Сквер-мемориал в Павловском Посаде подготовлен к празднованию Дня Победы

Сквер-мемориал «Павшим павлово-покровцам в годы Великой Отечественной войны» в Павловском Посаде полностью готов к празднованию Дня Победы, рассказали в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Сквер привели полностью в порядок: отремонтировали, а памятники, ограждения и малые архитектурные формы покрасили.

«Всего в Московской области 3 015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах уже провели необходимые работы по подготовке к 9 мая», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Площадь территории благоустройства 1,3 га. Пространство сквера тематически разбили на несколько зон: центральной аллеи, мемориала, спортивную и детскую.

Главной стала мемориальная зона с мозаичным панно, посвященным подвигу воинов. Его капитально отремонтировали и провели реконструкцию Вечного огня. Перед мемориалом обустроили площадку с покрытием из плитки. На ней оборудовали ступени и пандусы, а также установили скамейки.

На территории сквера для любителей активного образа жизни поставили универсальную спортивную площадку. Рядом с ней установили стол для пинг-понга и многофункциональный воркаут. Для детей появилась детская площадка.

В сквере провели дополнительное озеленение, установили современные системы уличного освещения и видеонаблюдения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.