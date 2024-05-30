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Сквер имени В. И. Ленина в Королеве благоустроят в этом году

Сквер имени В. И. Ленина площадью 0,51 га, который расположен на пересечении улиц Коминтерна и Ленина в центральной исторической части города, будет благоустроен в этом году, передает пресс-служба администрации городского округа.

В сквере уже давно не проводилось капитального ремонта, поэтому территория очень нуждается в обновлении.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» здесь отремонтируют все пешеходные дорожки, заменят скамейки, оборудуют новую систему освещения и видеонаблюдения, а также проведут дополнительное озеленение.

Завершить обновление сквера планируют до конца сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.