Сквер имени Чмырева благоустроят в Королеве в 2025 году

В Королеве продолжается обновление общественных пространств. В рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда» сквер имени А. Н. Чмырева получит новое дыхание, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сквер, расположенный на пересечении улиц Гагарина и Терешковой, носит имя Анатолия Николаевича Чмырева — известного жителя Королева и заслуженного деятеля искусств РСФСР. Он стал основателем первого городского детского хора в 1943 году, дав творческий импульс многим хоровым деятелям страны.

В рамках предстоящего благоустройства планируется реновация пешеходных дорожек, установка современного уличного освещения и видеонаблюдения, а также размещение новых скамеек и урн. Особое внимание будет уделено сохранению и укреплению зеленых насаждений, которые уже являются украшением сквера, а также запланировано дополнительное озеленение.

Благоустройство сквера планируют завершить к концу 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.