Сквер им Ленина в Королеве планируют благоустроить к концу года

Сквер имени В. И. Ленина в округе Королев планируют благоустроить к декабрю текущего года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству сквера им. В. И. Ленина в городском округе Королев Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству сквера им. В. И. Ленина в городском округе Королев.

В рамках выполнения работ к декабрю 2024 года будут установлены малые архитектурные формы (МАФ), наружное освещение и видеонаблюдение, проезды, тротуары и площадки, произведены работы по озеленению.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.