Сквер благоустраивают в селе Растуново Домодедова

В городском округе Домодедово проходят работы по благоустройству общественной территории в селе Растуново. В рамках данного проекта запланирована реконструкция пешеходных дорожек, что значительно повысит комфорт прогулок для жителей. Центральная дорожка будет выполнена из асфальта, а небольшие примыкания — из тротуарной плитки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также предусмотрена установка нового освещения, что сделает вечерние прогулки более безопасными и приятными. Проект включает в себя озеленение территории, что создаст уютную и комфортную атмосферу для отдыха.

Кроме того, в рамках инициативы будут установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион», что повысит уровень безопасности на данной территории. В завершение проекта планируется установить новые скамейки и урны, что сделает пространство более аккуратным и приятным для отдыха всех жителей и гостей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.