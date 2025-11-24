Сквер «Аллея Героев» в Можайске преобразился в рамках федерального проекта

В самом сердце Можайска на финальной стадии находится благоустройство знакового для каждого жителя места — сквера «Аллеи Героев». Масштабные работы, которые проведены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», охватили территорию порядка 0,5 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Завершено устройство новых пешеходных дорожек, также в сквере обустроено освещение с разными световыми сценариями и камеры видеонаблюдения, которые будут подключены к системе «Безопасный регион». Это сделает прогулки жителей по скверу комфортными и безопасными в любое время суток.

В рамках благоустройства территории высадили березы, ели, ивы и дополнили пейзажную расстановку зеленых насаждений саженцами сирени. Часть территории уже застелили готовым рулонным газоном, а на остальных весной появится травяной покров. Одной из самых впечатляющих деталей преображения стала вечерняя подсветка. Каждый монумент и бюст на «Аллее Героев» в темное время суток освещается индивидуально.

«На эту аллею открывается вид прямо из моего окна. Я наблюдал за всем ходом работ с самого начала. Очень красиво все сделали, особенно с наступлением сумерек, когда подсветка выделяет каждый бюст, придавая им особое величие», — прокомментировал участник проекта «Активное долголетие» Можайска Геннадий Бобров.

Обновленное общественное пространство уже предстало перед можайцами во всей своей красоте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.