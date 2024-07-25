Сквер 60-летия Победы в Егорьевске благоустроят в течение двух лет

Сквер 60-летия Победы и пешеходная зона вдоль пр. Ленина в Егорьевске будут благоустроены в течение двух лет — в 2024 и 2025 годах, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году специалисты доработали проект, прошли экспертизу и получили положительное заключение. Сейчас идёт процедура по отбору подрядной организации.

Планируется полностью обновить всю указанную территорию, заменить асфальтовое покрытие и старую тротуарную плитку. В сквере будут установлены 3 детские игровые площадки, новое освещение, благоустроены архитектурные зоны отдыха, появятся новые лавочки и урны. Также здесь будут размещены навесы для отдыха, где можно будет проводить различные городские мероприятия.

Финансирование проекта состоит из средств трех бюджетов: федерального, областного и местного. Общая сумма — около 400 млн рублей.

Благоустройство сквера 60-летия Победы стало возможным благодаря победе Егорьевска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в прошлом году и полученному гранту.

Это не первая такая победа. В 2020 году округ победил с проектом благоустройства площади Александра Невского и набережной реки Гуслицы. Следующий этап — выдвижение на конкурс проекта благоустройства парка «Пегас».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.