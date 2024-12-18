Скульптура зубра украсила Приокско-Террасный заповедник в Подмосковье

В Приокско-Террасном заповеднике произошло радостное событие — появление нового зубра. Это скульптура, выполненная из дерева и подаренная меценатами, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Новый зубр установлен рядом с легендарной фигурой зубра Муугли, которая уже украшает экспозицию заповедника.

В этом году Центральному зубровому питомнику исполнилось 76 лет. В 1948 году в Приокско-Террасный заповедник прибыли первые зубры и началась долгая, сложная и кропотливая работа по возвращению дикого быка Европы в природу.

Вся история восстановления популяции зубра неразрывно связана с именем Михаила Заблоцкого, который стал одним из авторитетнейших ученых, международно известным специалистом по зубру.

На сегодняшний день Приокско-Террасный заповедник популярен и постоянно на слуху благодаря Центральному зубровому питомнику. Сюда ежегодно приезжают десятки тысяч посетителей. Благодаря зубрам заповедник не только является центром науки и познавательного туризма, но и в принципе существует. Зубры спасли заповедник, когда в августе 1951 года 2/3 из существовавших тогда заповедников в стране были закрыты.

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