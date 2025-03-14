Скучала по оливье: россиянка объяснила, почему уехала из Германии в Ярославль

Россиянка Александра Шабурова более 8 лет прожила в Германии, но в итоге передумала получать немецкое гражданство и вместе с мужем вернулась в Россию. Девушка обосновалась в Ярославле и заново открыла для себя страну, сообщает Life.ru .

Александра родилась в Челябинске, в 14 лет она увлеклась изучением немецкого языка и в 21 год уехала учиться в Германию, но юношеские романтические месты довольно быстро развеялись. В ФРГ она училась в университете и работала, сначала — в автоконцерне, затем — занималась маркетингом в том же университете.

Получив диплом магистра немецкой филологии, Саша вместе с мужем решила вернуться в Россию. По ее мнению, уровень жизни в РФ сегодня ничуть не уступает Германии, а в чем-то даже выше. Например, доступность медпомощи намного лучше — сейчас она проходит диагностику в российской клинике. А еще тепло в квартирах, доступное топливо, красивые кафе и рестораны, большой выбор детских секций — в Германии все это роскошь.

И вообще, ритм жизни в России намного больше привлекает девушку — он быстрый, динамичный, в отличие от Германии, где все слишком размеренно.

«От этого мне в некоторые моменты начинало казаться, что я пробуксовываю, что живу в вечном ожидании: то записи к врачу, то нужных документов», — рассказала Александра.

Первым звоночком, когда она задумалась о возвращении, стала тоска по настоящему русскому Новому году — с советскими фильмами, оливье и боем курантов.

У девушки были возможности получить гражданство Германии, но Александра этого так и сделала — сначала для этого пришлось бы отказываться от российского, чего ей не хотелось, позже появился закон о возможности иметь два паспорта, но Саша с мужем уже решили, что возвращаются в Россию.

После переезда девушка была поражена, насколько за эти несколько лет изменилась жизнь в РФ: на улицах стало чисто, власти наводят порядок, особенно ее поражает транспорт, который стал очень комфортным. Девушка часто ездит в поездах РЖД и посвятила этому отдельный пост. Она ведет блог, где делится своими впечатлениями. Правда, некоторые хейтеры пишут, что у нее розовые очки, но Саша с этим не согласна и продолжает заново открывать для себя Россию.