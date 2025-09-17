Скоростной интернет МТС запустили на станциях Троицкой линии метро

На новых станциях Троицкой линии Московского метрополитена, открытых 13 сентября — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» — с момента их запуска для пассажиров доступны мобильная связь и высокоскоростной интернет МТС. Таким образом, связь есть на всех станциях первого этапа.

Бесперебойную голосовую связь и мобильный интернет со скоростью до 300 Мбит/с в вестибюлях и на платформах обеспечивают многодиапазонные базовые станции, а в тоннелях для этого используется высокочастотный щелевой кабель, сообщила пресс-служба компании.

«Для пассажиров Московского метрополитена качественная мобильная связь давно стала привычным атрибутом, когда время в поездках проводится с пользой — за работой, учебой, общением и развлечениями. Чтобы наши абоненты могли пользоваться скоростным интернетом, цифровыми сервисами и голосовой связью сразу после открытия станций, мы строим телекоммуникационную инфраструктуру одновременно с подготовкой к запуску новых участков метро», — отметил вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, жители и гости Москвы благодаря сети связи получили самые комфортные условия для поездок.

«Одна из важных задач, которую нам поставил мэр Москвы Сергей Собянин — улучшать доступность мобильного интернета на инфраструктуре метро. С момента открытия нового участка Троицкой линии интернет здесь работает на таком же высоком уровне, как и на других линиях метро и МЦК. Поэтому пассажиры могут с легкостью подключаться к привычным онлайн-сервисам», — пояснил Ликсутов.

Первый участок Троицкой линии со станциями «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская» был открыт 7 сентября 2024 года, второй этап (станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская») — 28 декабря 2024 года. На всех этих запусках связь от МТС, включая тоннели и станции, была доступна с момента открытия для пассажиров.