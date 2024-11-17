Британские ученые утверждают, что в последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Independent.

Британская геологическая служба (БГИ) представила данные, согласно которым, точка магнитного полюса перемещалась от побережья Канады в сторону Сибири в XVII–XX веках со скоростью около 10—15 километров в год. В 1990-х годах скорость увеличилась до 55 километров в год, но в XXI веке началось резкое замедление движения точки, которое стало заметно с 2019 года, как сообщил другой представитель БГИ.

Магнитное поле Земли имеет полюса, которые являются условными точками, где силовые линии пересекают поверхность планеты под прямым углом. Положение магнитных полюсов может изменяться, и они не совпадают с географическими.

«Мы никогда не наблюдали такого поведения (замедления — ред.). Оно делает прогнозирование магнитного поля (Земли — ред.) еще сложнее», — заявил другой работник БГИ Чиаран Бегган в разговоре с Daily Mail.

В 1831 году британский полярный исследователь Джеймс Росс обнаружил магнитный полюс Северного полушария в Канадском архипелаге. С тех пор его местоположение сильно изменилось, и в настоящее время он дрейфует в центральной части Северного Ледовитого океана в сторону российского арктического побережья.

Проблема быстрого смещения магнитного полюса затрагивает различные навигационные системы, начиная от управления движением судов на море и заканчивая картами Google на мобильных устройствах. Эти системы зависят от точного привязывания к географическим координатам магнитного полюса, который обозначается стрелкой компаса.