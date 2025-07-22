Скорость мобильного интернета в Москве выросла на 22% за год

Самую высокую медианную скорость мобильного интернета в Москве среди всех операторов, увеличив за год показатель на 22%, до 69,86 Мбит/с, продемонстрировал МегаФон. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной аналитической компании Ookla® за первую половину 2025 года.

Основой исследования стали замеры скорости интернета в приложении Speedtest®. Всего было сделано 14,28 млн измерений, выполненных на более чем 2 млн уникальных устройств абонентами операторов «большой четверки». Медианная скорость скачивания в столичной сети МегаФона составила 69,86 Мбит/с, что на 22% выше прошлогоднего результата. По Подмосковью этот показатель составил 48,86 Мбит/с (+14%). Ключевым фактором роста стала масштабная программа рефарминга, которую оператор завершил в столице и продолжает проводить в Подмосковье. Она позволила значительно увеличить емкость сети и устойчивость сигнала в местах массового скопления пользователей. Помимо этого, в Москве инженеры оператора внедрили собственные разработки, в частности, уникальный алгоритм «обхода» помех, который в автоматическом режиме перенаправляет трафик на незагруженные диапазоны, снижая вероятность перегрузок.

«Улучшение качества сети в условиях постоянного роста потребления мобильного трафика — одна из наших ключевых задач. Мы расширяем зону LTE-покрытия, проводим рефарминг в большей части регионов страны. Несмотря на внешние вызовы, продолжаем внедрять передовые технологические решения: повышаем надежность инфраструктуры за счет новых дата-центров. Так, в этом году мы построили ЦОД в Екатеринбурге и Твери, а в ближайшее время планируем запустить еще 2 крупных объекта в Санкт-Петербурге и Новосибирске», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

С начала этого года в Москве инженеры оператора модернизировали сеть в крупнейших парках: «Зарядье», Сокольники, Парке Горького и музее-заповеднике «Коломенское», где средняя скорость выросла до 60 Мбит/с. Качественное покрытие появилось в крупных больницах и бизнес-центрах столицы, включая Центр международной торговли, где пользователям теперь доступна скорость до 250 Мбит/с. Новые базовые станции обеспечили стабильную связь в популярных жилых комплексах — от «Зеленого парка» в Зеленограде до «Level Причальный» на Шелепихинской набережной. В Подмосковье оператор подготовился к летнему сезону, обеспечив высокоскоростным интернетом десятки СНТ, коттеджных поселков и жилых комплексов. Также МегаФон улучшил сеть в южной части области, где проживают более 2 млн жителей. Всего с начала года модернизация затронула почти два десятка городских округов — от Истры и Коломны до Сергиева Посада и Каширы.