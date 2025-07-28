«Скорее вброс»: эксперт оценил слухи о блокировке WhatsApp* и VPN

Разработчик сайта Kremlin.ru, эксперт в области IT Артем Геллер заявил, что новости о блокировке в России с 1 августа мессенджера WhatsApp* и VPN — «с большой вероятностью вброс», сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, VPN-сервисы в России вообще невозможно запретить: при блокировке одного тут же появляется другой, а разговоры о блокировке WhatsApp* появляются из-за нарушений в его работе.

«Несмотря на то, что сейчас речи о блокировке WhatsApp* не идет, надо понимать, что это продукт компании Meta**. Она не соблюдает предписания российского законодательства, не платит штрафы за нарушения», — отметил Геллер.

Он также порекомендовал российским пользователям «переезжать» в другие мессенджеры: это позволит обезопасить себя и не потерять личные данные.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла закон об административной ответственности за поиск в Интернете экстремистских материалов, в том числе при помощи VPN.