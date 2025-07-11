«Скорее обычай»: священник объяснил, почему Старовойта похоронили с крестом

Отец Макарий из Иваново-Вознесенской епархии РПЦ объяснил журналистам, почему Романа Старовойта похоронили с крестом, как обычного человека, а не вне кладбища, как это принято с самоубийцами, сообщает Life.ru .

«Устройство могилы — это не догмат, это обычай, которым управляют хозяева могилы, родственники. Значит, ставить крест самоубийце — это на их усмотрение, на их желание. Церковь здесь управляет только совершением богослужения», — сказал иеромонах.

По его словам, изменения ритуала также возможны, если самоубийство совершено в состоянии невменяемости. Считается, что тогда поступок человека не был осознанным выбором. В наше время самоубийц часто хоронят на общих кладбищах, на могилах ставят кресты. Но это не было бы возможно на традиционном церковном кладбище.

11 июля в Петербурге прошло прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.

Старовойт совершил самоубийство 7 июля. Утром в тот же день его сняли с должности министра транспорта РФ.

Одна из возможных причин — уголовное дело о растрате и мошенничестве, по которому мужчину могли посадить в колонию на срок до 20 лет. Он мог быть причастен к нарушениям при строительстве фортификаций в Курской области, губернатором которой был.