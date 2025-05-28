Скопление вредоносных бабочек заметили на границе Московской и Тверской областей

Пяденицы — это бабочки, они живут поздней осенью и ранней зимой, не боятся морозов до минус 15 градусов. В первой декаде мая, после спаривания, самки очень быстро поднимаются по стволу в кроны деревьев, где откладывают яйца чаще всего вокруг почек или в трещины коры и на ветви по одному или небольшими группами. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Гусеницы отрождаются в период распускания почек. Сначала гусеницы проникают в почки и выедают их. Потом выедают отдельные участки в молодых листьях и скрепляют их паутиной, при недостатке пищи могут поедать целые листья и оголять кроны деревьев.

Многоядный вредитель, питается более чем 200 видами древесных и кустарниковых пород в лесах и садах, но все же в основном предпочитает фруктово-ягодные деревья — яблоню, грушу, сливу, вишню.

Бороться с этой напастью нужно в течение всего года:

обкапывайте стволы деревьев на зиму и уничтожайте прячущихся в земле куколок;

опрыскивайте деревья растворами специализированных препаратов ранней весной;

обрабатывайте деревья перед началом цветения;

уничтожайте появившихся гусениц всеми доступными способами: от механического сбора с листьев, до персональных порций инсектицидов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.