Скончался заведующий музыкальной частью Театра кукол имени Образцова

В понедельник, 13 января, на 52-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова, композитор Николай Шамшин. О его смерти сообщили в официальном Telegram-канале театра.

В опубликованном некрологе Шамшина называют замечательным человеком, настоящим профессионалом, одаренным композитором и великолепным музыкантом, чей вклад в развитие театра невозможно переоценить.

Николай Шамшин был центральной фигурой в музыкальной жизни легендарного театра. Под его руководством был восстановлен оркестр театра, воссозданы партитуры старых спектаклей и записаны новые фонограммы. Его авторская музыка, в которой сочетались классические традиции и джазовые элементы, звучала в десятках постановок, включая «Гадкий утенок», «Старый сеньор и …», а также на церемонии закрытия Международного фестиваля имени Образцова.

Композитор, окончивший Московскую консерваторию, также широко сотрудничал с известными музыкантами и эстрадными исполнителями, такими как Иосиф Кобзон, Лариса Долина и Любовь Казарновская, оставив после себя богатое творческое наследие.

