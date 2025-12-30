Скончался ветеран ВОВ Алексей Панкратов

Не стало ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Богородского городского округа Алексея Панкратова. Он скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщил глава муниципалитета Игорь Сухин в Telegram-канале .

Алексей Митрофанович вступил в партизанский отряд в возрасте 16 лет и с тех пор оставался в строю на протяжении всей жизни. Он стал для многих поколений примером мужества и беззаветного служения Отечеству.

Алексей Митрофанович всегда посещал мероприятия округа, праздники, общался с жителями.

Сухин выразил соболезнования семье ветерана и подчеркнул, что смерть Алексея Митрофановича — тяжелая утрата для всего муниципалитета.

«Алексею Митрофановичу низкий поклон и вечная память. Его семье — наши самые искренние соболезнования и слова поддержки», — написал глава муниципалитета.

