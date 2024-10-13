Скончался создатель банка «Столичный» Александр Смоленский

Умер бизнесмен Александр Смоленский, ему был 71 год. Предприниматель являлся создателем и главой банка «Столичный», а еще участником «семибанкирщины», сообщает «Коммерсант» .

Смоленский родился в семье эмигрантов из Австрии. Он окончил Джамбульский геолого-технологический институт в Казахстане.

С 1974 года трудился в типографиях, в 1980 году стал товароведом в московской торговой фирме «Весна». Через год его обвинили в хищении госимущества и частном предпринимательстве. При этом Смоленский рассказал, что использовал 6 кг типографской краски для набора Библии. Бизнесмена осудили на два года.

В 1987 году Смоленский создал один из первых стройкооперативов в Москве, а через два года — коммерческий банк «Столичный», который сам и возглавил. Затем его переименовали в Столичный банк сбережений (СБС), а потом и в «СБС-Агро». Он разорился после дефолта, а бизнесмен стал главой фингруппы ОВК, который позднее продал Владимиру Потанину.