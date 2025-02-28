Скончался разработчик самолета МС-21 Алексей Рахимбаев

Ушел из жизни Алексей Рахимбаев — главный конструктор ОКБ им. Яковлева и один из разработчиков самолета МС-21. Смерть наступила во время операции на коленном суставе — у мужчины остановилось сердце, сообщает SHOT .

Накануне 72-летний конструктор был доставлен в одну из московских больниц для экстренного оперативного вмешательства из-за проблем с коленом. Однако через несколько минут после начала операции сердце мужчины перестало биться. Врачи не смогли его спасти.

Алексей Рахимбаев окончил Московский авиационный институт в 1975 году. С 1974 года он работал в КБ им. А.С. Яковлева, а с 1991 года занимал там должность главного конструктора.

Параллельно с 1997 по 2019 год Рахимбаев являлся генеральным директором ЗАО «Як-инжиниринг». Руководил разработкой самолетов Як-40 и Як-42, а также отвечал за создание интерьера и пассажирского оборудования для МС-21 — нового российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета.