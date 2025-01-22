Скончался первый чернокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо

Мужчина получил образование в еще в СССР. Он проникся русским духом и остался жить в стране. Сагбо обосновался в поселке Новозавидовский Тверской области вместе с женой.

После развала СССР он занялся бизнесом, а в 2010 году был избран в райсовет депутатов. Затем он принимал участие в выборах еще 3 раза. В последние годы мужчина работал на должности председателя местного СНТ.

За активную общественную и политическую деятельность Сагбо называли русским Бараком Обамой, но он сам пояснял, что подобное сравнение отвергает из-за разницы во взглядах с экс-президентом США.

Похороны первого чернокожего депутата России прошли недавно на его родине в Бенине.