Скончался экс-главред «Российской газеты» Анатолий Юрков

В субботу после продолжительной болезни скончался политический обозреватель «Российской газеты» Анатолий Юрков, ему было 89 лет, сообщается на сайте СМИ.

Юрков родился 4 марта 1935 в деревне Никольский Бычок Рязанской области. Он был главным редактором газеты с 1995 года по 2000 год. До этого он руководил редакцией газеты «Рабочая трибуна», а еще был ответственным секретарем газеты «Труд».

Журналистский путь Юрков начинал с работы в «Комсомольской правде», где стал легендарным редактором рабочего отдела. Его работа отмечена высоким званием «Заслуженный журналист Российской Федерации» и разными госнаградами.

О месте прощания и похорон газета сообщит позднее.