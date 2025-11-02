Скончался бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев
В воскресенье умер бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев, он скончался в больнице, пишет газета «Известия».
Лаптеву был 91 год.
«К сожалению, Иван Дмитриевич Лаптев сегодня утром скончался», — сказала его супруга Татьяна Карева.
Иван Лаптев родился 15 октября 1934 года в Омской области. Его отец погиб в ВОВ, а мать в одиночку растила пятерых детей. После школы он поступил в Сибирский автодорожный институт им. В. В. Куйбышева, где потом преподавал.
С 1964 года Лаптев начал журналистскую карьеру. Сначала он работал в газете «Советская Россия» и журнале «Коммунист», еще был заместителем главреда газеты «Правда». Лаптев заработал на посту главного редактора «Известий» с 1984 года по 1990 год.
