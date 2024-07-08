Скончалась балерина Большого театра Марина Кондратьева

В Москве скончалась известная советская балерина, прима и педагог Большого театра Марина Кондратьева. Ей было 90 лет, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Народная артистка СССР ушла из жизни вечером 7 июля. Информацию о дате и месте прощания с примой сообщат позднее.

В 1952 году Кондратьева окончила класс Галины Петровой в Московском хореографическом училище. С 1952 по 1980 год она служила в труппе Большого театра, где исполняла главные партии в балетах «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Паганини».

В 1980-х годах прима начала свою преподавательскую деятельность. Под руководством Кондратьевой репетиции проводили Антонина Чапкина, Нелли Кобазидзе, Людмиов Семеняка, Маргарита Шрайнер и другие.

В 1965 году балерине присвоили звание народной артистки.