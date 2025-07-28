Скользкая тема: адвокат рассказал о черных списках клиентов в бизнесе

Эксперт-адвокат Эмиль Галимов заявил, что иногда предприниматель или продавец имеют право отказать клиенту в услугах или товаре, например, если он внесен в черный список, сообщает «Секрет фирмы» .

По его словам, бизнес имеет на это право, но тема скользкая: в некоторых случаях клиент может обратиться в Общество защиты прав потребителя.

«Если клиент просто неприятный — повода для отказа ему нет. Но если ранее он доставлял проблемы — можно внести его во внутренний ЧС. Нельзя говорить прямо: „Мы вас ненавидим“, нужно использовать дипломатичные формулировки», — отметил эксперт.

Такие ситуации возникают, если клиент намеренно и систематически нарушает правила заведения: приходит в ресторан в грязной и неопрятной одежде, в фитнес-клубе не носит спортивную форму, не соблюдает гигиену рта, если ему поставили брекеты.