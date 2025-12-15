Скобелевские военно-патриотические сборы прошли в Раменском округе 13 декабря

VII Скобелевские военно-патриотические сборы прошли 13 декабря на территории Дергаевской школы №23 в Раменском городском округе. В мероприятии приняли участие около 100 школьников в возрасте от 14 до 17 лет из 19 команд, включая представителей Владимирской, Ярославской и Ивановской областей.

Торжественное открытие сопровождалось исполнением гимна, выносом знамени и молитвой. С приветственными словами к участникам обратились директор школы Елена Яковлева, председатель Совета депутатов Раменского округа Юрий Ермаков и атаман Переславского городского казачьего общества Николай Суняев. Юрий Ермаков отметил, что такие мероприятия способствуют формированию личности и патриотических чувств у молодежи.

Соревнования включали историческую викторину, марш-бросок с препятствиями, разборку и сборку автомата Калашникова, стрельбу из пневматической винтовки и пистолета, а также метание гранат. Инструкторами выступили ветераны боевых действий, многие из которых участвовали в СВО. Организацию поддержали Ассоциация ветеранов СВО Раменского округа и местное отделение «Боевого братства».

Ветеран боевых действий и руководитель ВПК «Высота» Николай Юдин подчеркнул, что цель сборов — укреплять историческую память и воспитывать силу духа у молодежи. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулик отметил, что участие большого числа молодых людей в сборах внушает уверенность в будущем страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.