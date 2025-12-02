Складывается в три раза: Samsung показала очень необычный смартфон

сегодня в 10:47

Компания Samsung показала первый складывающийся втрое телефон Galaxy Z TriFold своего производства. В Южной Корее устройство начнут продавать с 12 декабря, сообщает ТАСС .

В полностью развернутом формате диагональ экрана смартфона будет равна 10 дюймам. По этому параметру модель похожа на планшет.

Устройство будет многозадачным. На каждом из трех отделов экрана получится запустить отдельную программу.

В Южной Корее Galaxy Z TriFold будет стоить три с половиной млн вон, или примерно 2,4 тыс. долларов. Модель будут продавать в черном цвете с памятью 512 гигабайт. В устройство встроена батарея на 5,6 тыс. мАч.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.