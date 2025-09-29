Складирование искусственных грунтов на полигонах приравняли к негативному воздействию

Теперь, если искусственные грунты, произведенные из органических отходов, не используются повторно — например, не идут в строительство дорог или благоустройство, а просто складируются на полигонах, — за это придется платить как за размещение отходов.

«Новые изменения связаны с эксплуатацией полигонов и платой за негативное воздействие. Если в течение трех лет грунт не нашел применения и оказался на полигоне, он считается отходом, а его складирование влечет обязанность внесения платы», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Изменения касаются юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые производят искусственные грунты или получают их для дальнейшего использования.

«Эти меры дисциплинируют участников рынка: искусственный грунт должен вовлекаться в оборот, а не превращаться в новый вид отхода. Это важный шаг к развитию экономики замкнутого цикла и к тому, чтобы отходы максимально использовались как вторичные ресурсы», — добавили в пресс-службе РЭО.