Федерация скейтбординга России поддержала молодежную программу 68 дня города Дубны

В День города скейт-парк собрал молодежь на зрелищный баттл по брейк-дансу между командами Дубны и Дмитрова. Дубну представляла брейк-данс команда «True Family» (тренер и руководитель Александр Сачков). Почти два часа соревновались танцоры в личном и командном зачетах. Ребята показали высший класс, выполняя сложные элементы брейк-данса: фризы (эффектные стойки), элементы пауэр-мув: хэдспины (вращения на голове) и много других силовых трюков, чем привели в восторг собравшуюся публику.



Брейк-данс сменил «Скейтофест» —мастер-класс для детей и молодежи от социальной скейт-школы, образовательного спортивного проекта от команды «Федеральной школы». Впервые в Дубне были организованы мастер-класс и показательные выступления от Федерации скейтбординга России профессиональными тренерами-инструкторами. Выступления так понравились жителям, что скейт-школа пообещала обязательно вернуться в Дубну еще не раз!



В граффити-зоне начинающие уличные художники израсходовали не менее шестидесяти баллончиков с краской. Под руководством преподавателя студии «Палитра» желающие смогли попробовать рисование в стиле граффити.



В скейт-парке было не только весело, но и вкусно. Поп-корн для всех желающих раздал Дубненский механический завод им. Н. П. Федорова.

День города поддержал проект «Улица», предоставив ведущих и обеспечив музыкальное сопровождение танцевальных баттлов и всей активной программы мероприятий скейт-парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.