Скейт-парк площадью тысячу квадратных метров открыли в сквере Рубцовой в Химках

В сквере Марии Рубцовой городского округа Химки открыли скейт-парк. Его площадь составляет более тысячи квадратных метров. Скейт-парк состоит из двух современных площадок — это боул-чаша и памп-трек, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.

«Мы услышали наших химчан и обновили скейт-парк в Новых Химках. На месте старой площадки у ребят для тренировок теперь есть новая, современная. Этот проект нам удалось реализовать при содействии регионального Министерства благоустройства», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В день открытия нового скейт-парка юных химчан угостили сливочным лакомством — мороженым. Также заместитель главы округа Олеся Романова, депутат Совета депутатов Химок Надежда Смирнова и лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов вручили ребятам в подарок шлемы и различные сувениры.

«Эта площадка удобная, здесь правильные вылеты. Удобно кататься. Теперь будем тренироваться здесь с друзьями», — сказал юный химчанин Егор Журавский.

Модернизацию сквера провели в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Важно, что скейт-парк находится в центре города, что делает его доступным для всех желающих. Это место станет не только тренировочной зоной, но и площадкой для общения, обмена опытом и новыми идеями.

Кроме того, на территории оборудовали зону для игры в пинг-понг, обустроили дорожно-тропиночную сеть, установили лавочки и урны.

Напомним, что в Химках большое внимание уделяют благоустройству зон отдыха. Так, работы ведут в парке Толстого и Химкинском лесопарке. Также на территории городского округа к 2027 году планируют обновить семь парков и пять скверов общей площадью более 200 гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на территории региона всю зиму будут работать 181 каток, 660 хоккейных площадок, 163 лыжные трассы, 56 тюбинговых горок.

«Перед самым Новым годом, 28 и 29 декабря, открыли сразу три новых катка с искусственным льдом: в Коломне на площади Советской, в Одинцово в парке им. Л. Лазутиной и в Наро-Фоминске в Центральном парке — такой подарок перед праздниками решили сделать взрослым и детям», — сообщил Воробьев.