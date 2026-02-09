Скандальный кемеровский блогер вернулся в родной город и встретился с фанатами

Кемеровский блогер Константин Фатеев, скандально известный и за пределами Кузбасса, посетил свой родной город и провел встречу со своими подписчиками, сообщает Сiбдепо .

В 2025 году Константин, более известный под ником Kosfaton в TikTok, обрел широкую популярность благодаря серии коротких роликов, описывающих его повседневную жизнь. Особый резонанс вызвало видео о группе интровертов в торговом центре, которое собрало сотни тысяч просмотров.

Несмотря на успех, большая часть комментариев под этими видео выражала гнев и иронию. Зрители критиковали блогера, требовали прекратить публиковать подобные видео и обвиняли его в устаревшем подходе к созданию контента.

Даже известные компании, такие как «Авиасейлс», обращались к нему, называя «админом „Пикабу“».

Однако Фатеев не сдался и продолжил развивать свою рубрику «будни интровертов», а затем начал свой уникальный путь к похудению. В настоящее время он делится своим опытом потери веса, рассказывая о диете, основанной на продуктах из азиатских магазинов в торговых центрах.

7 февраля Константин объявил о своем прибытии в Кемерово. На следующий день состоялась запланированная им встреча с поклонниками. Судя по предоставленным фотографиям, мероприятие собрало трех зрителей молодого тиктокера. Встреча прошла на открытом воздухе, в Рудничном бору.

