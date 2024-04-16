Скандальный блогер Хованский планирует отказаться от российского гражданства

Российский ютуб-блогер Юрий Хованский, переехавший в 2022 году Сербию, может отказаться от российского гражданства. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале «Вписка».

Хованский отметил, что возвращаться в Россию не собирается, так как на сегодняшний день он полностью доволен своей жизнью в Сербии. По его словам, тут полный «балдеж».

Блогер сообщил, что у него имеется мексиканское гражданство, но нет загранпаспорта Мексики.

«В Сербии можно жить только по загранпаспорту. Поэтому формально я могу отказаться, но тогда меня взашей вытолкают в Мексику», — сказал Хованский.

Ранее Хованский женился на Ксении Хромовой. Пара расписалась в декабре в Сербии.