Скамья примирения появилась на лесной опушке в Богородском округе

Ннеобычное место есть в городе Старая Купавна Богородского округа. В мкр. Жилка, на лесной опушке, где раньше было старое футбольное поле. Тут пявился арт-объект «Скамья примирения». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

История ее создания очень личная. Автор — житель Купавны, организатор прославленных гонок с собаками «Хвостатый драйв» Тарас Козырь.

Мастер трудился над скамьей на протяжении недели, вложив душу и любовь. Тарас надеется, что это поможет вернуть возлюбленную, с которой прожили вместе не один год.

«Пусть эта скамья станет неким романтическим местом, тихим, где поют птицы и нет интернета и связи. Пусть сюда приходят пары, чьи отношения зашли в тупик, у которых накопились мелкие проблемы, или крупные ссоры. Приходите сюда, садитесь и разговаривайте. В любой ситуации можно найти выход и примириться, сохранив отношения», — поделился Тарас.

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