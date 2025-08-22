СК закончил расследование дела Быкова* по делу о фейках про ВС РФ

Сотрудники СК России по Москве закончили расследовать уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова*. Его заочно обвиняют в совершении преступлений по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»), части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»), сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что Быков* выложил на видеохостинг ролик, в котором распространил ложную информацию о действиях российских войск против мирного населения на Украине.

Также писатель не сообщал в уполномоченный орган ту информацию, которую должен был предоставить, будучи иностранным агентом. В связи с этим Быкова* объявили в международный розыск. Его заочно заключили под стражу.

Уголовное дело передали для направления в суд. Сотрудникам СК РФ удалось собрать достаточное количество доказательств.

*Признан иностранным агентом.