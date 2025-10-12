СК требует выселить из квартиры в Москве семью вышедшего на пенсию следователя

По словам Марии (имя изменено), супруг начал работать в СК в 2007 году. В период службы их семья была признана нуждающейся, и ведомство предоставило им квартиру. В 2023 году муж вышел на пенсию. Однако после этого СК подал иск о выселении, несмотря на то, что по закону комитет обязан был либо предоставить единую соцвыплату, либо передать квартиру в собственность.

Мария утверждает, что с прошлого года она безуспешно пытается записаться на прием в СК. Ее обращения игнорируют, а комментарии на странице ведомства в соцсетях удаляют. Также семья обращалась в Госдуму и прокуратуру, но «везде получала отписки».

С похожей проблемой столкнулись около 30 других семей. Один из пенсионеров, чью семью также выселили из дома, отправил свои награды в СК в знак протеста против действий ведомства.

Мария добавила, что у нее аутоиммунное заболевание, а у дочери астма. Из-за этого они вынуждены получать жизненно необходимые лекарства по месту прописки. Женщина опасается, что если их выселят из единственного доступного жилья, они могут остаться без этих препаратов.

