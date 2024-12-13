СК прекратил дело о смерти кота Твикса, выброшенного из поезда на мороз

сегодня в 13:19

Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными, которое было возбуждено после смерти кота Твикс во время его поездки на поезде, сообщает Mash .

Меры наказания в отношении проводницы поезда не будут применены в связи с отсутствием доказательств преступного намерения.

Трагедия произошла в 11 января текущего года. Твикс вместе с отчимом своего хозяина ехал на поезде из Екатеринбурга в Петербург. В районе Кирова питомец сбежал из переноски, а на остановке его выбросили на улицу в 30-градусный мороз.

Мертвого кота с кусанной раной живота мужчина обнаружил в районе ж/д станции «Галич» лишь спустя 7,5 часов.

Адвокат хозяина не согласен с решением и намерен его оспорить.