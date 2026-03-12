СК начал проверку из-за долгов по зарплате на разрезе в Кузбассе

сегодня в 18:44

Следственный комитет начал проверку в Кузбассе из-за задержек зарплат с ноября

Следователи начали проверку после сообщений о задержке зарплаты работникам угольного разреза в Беловском округе. Люди заявили, что не получают деньги с ноября 2025 года, сообщает Сiбдепо .

Поводом для проверки стали публикации в соцсетях и СМИ о многомесячной задолженности по зарплате на одном из угольных разрезов Кузбасса. По данным следствия, без выплат могли остаться более 200 сотрудников предприятия.

«В социальных сетях сообщается, что на предприятии образовалась задолженность по оплате труда перед работниками за период с ноября 2025 года», — говорится в сообщении.

Действия руководства предварительно квалифицировали по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Следователи работают на месте, устанавливают точное число пострадавших и сумму долга.

Проверка находится на контроле руководства регионального следственного управления. По ее итогам примут процессуальное решение.

