«Сюрреалистичная история»: свердловский депутат про обвинения в дебоше на борту

«Я в полном шоке нахожусь от того, что прочитал. Это абсолютная ложь. Я ни с кем не входил в контакт — ни в положительный, ни в отрицательный. Единственное, что я сделал, это приобрел маленькую бутылку вина у бортпроводниц. Полиция тоже была в непонимании, в неведении того, зачем меня пригласили», — сказал Блохин.

По его словам, вся эта ситуация вызвана ошибкой стюардесс или может быть заказом с чьей-то стороны. Депутат настаивает, что правда — на его стороне, но он обеспокоен публикациями в СМИ.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, летевшего из столичного Шереметьева в Кольцово, один из пассажиров вел себя неадекватно, громко ругался и отказывался замолчать. По прилете его отправили в отделение полиции, а затем выяснилось, что этот человек — 37-летний Станислав Блохин. В его действиях не нашли нарушений, протокол составлять не стали.