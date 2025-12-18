Сюрприз на премии «Мы рядом. Доброе дело»: участник СВО неожиданно вышел к родителям

Варвару Николаевну и Романа Леонидовича пригласили на сцену как родителей лауреата губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело», не предупредив, что их сын находится в зале, передает корреспондент РИАМО.

Во время церемонии награждения участников специальной военной операции одним из самых эмоциональных моментов стал неожиданный сюрприз для родителей бойца Максима с позывным Панда. Варвару Николаевну и Романа Леонидовича пригласили на сцену как родителей лауреата губернаторской премии, не сообщив, что их сын находится в зале.

Максим проходит службу с 2022 года и за боевые заслуги награжден ведомственными наградами, в том числе медалью «За храбрость» II степени. Когда ведущая предложила узнать, что бы сам боец сказал родителям, он неожиданно вышел на сцену, чем вызвал сильные эмоции у семьи и зрителей.

«Я не был готов к этому. Я хочу сказать огромное спасибо губернатору за оказанную честь и доверие, за регулярные поддержки нашего полка. Если бы не ваша помощь, наверное, было бы нам труднее. Также хочу сказать огромное спасибо группам волонтеров, которые ежедневно, ежечасно поддерживают нас на линии боевого соприкосновения», – сказал Максим.

Он отметил, что иногда не получается выехать в тыловые районы для получения гуманитарных грузов, и волонтеры, отважно преодолевая все преграды, приезжают на линию боевого соприкосновения для того, чтобы передать необходимое для военнослужащих.

Награду лично вручил сенатор Российской Федерации, гроссмейстер и многократный чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, который регулярно помогает военнослужащим и лично поддерживает бойцов на передовой.

Церемонию вручения премии открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья (было все хорошо — ред.). И те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.