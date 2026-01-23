«Ситуация сложная»: Кличко призвал киевлян запасаться продуктами и лекарствами

Мэр Киева Виталий Кличко через свой Telegram-канал обратился к жителям города с просьбой позаботиться о запасе продуктов питания и лекарств. По его словам, ситуация в городе складывается тяжелая.

Кличко рассказал, что в каждом районе Киева заработали специальные пункты, куда все нуждающиеся могут прийти и остаться на ночь. В пунктах оборудованы места для ночлега, а также там установлены мобильные котельные, которые обеспечивают помещения теплом. Киевляне также смогут воспользоваться предметами личной гигиены и получить еду.

Градоначальник предупредил жителей Киева, что приближаются сложные времена и им следует запастись едой, водой и лекарствами. Те, кто не может покинуть город, могут пользоваться альтернативными источниками энергии и тепла, которые предоставляют власти.

«Подчеркиваю, сегодня (23 января — ред.) все городские службы, департаменты Киевской городской государственной администрации работают 24/7, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации. Коммунальщики продолжают работать круглосуточно, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами. Работают больницы и социальные учреждения», — написал Кличко.

