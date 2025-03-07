Ситуация с инфраструктурой ТКО: 28 регионов отстают от графика

Существует риск, что запланированные предприятия не будут введены в эксплуатацию в установленные сроки. Глава РЭО Денис Буцаев отметил на совещании, посвященном вопросам организации обращения с ТКО и проходившем в Координационном центре Правительства, что количество случаев несоблюдения сроков, зафиксированных в дорожных картах, увеличилось в три раза. Он также указал на то, что в шести регионах до сих пор не внедрено мобильное приложение «Водитель ТКО», и подтвердил готовность дорожных карт по другим направлениям деятельности в сфере обращения с отходами.

Работа с регионами

За прошедшую неделю утверждены дорожные карты по инвестиционным проектам в семи регионах, включая Запорожскую и Томскую области, Кузбасс, ЛНР, Удмуртию, Севастополь и Ставропольский край. Таким образом, на данный момент дорожные карты подписаны с 71 субъектом РФ.

На стадии предварительного согласования находятся документы семи регионов, среди которых Белгородская, Мурманская, Пензенская, Рязанская области, Пермский край, Мордовия и Карелия. Дорожная карта Ярославской области находится на рассмотрении в РЭО.

Еще семи регионам необходимо доработать дорожные карты с учетом замечаний, представленных РЭО. В их числе Бурятия, Татарстан, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская области и Камчатский край.

По словам Дениса Буцаева, мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных дорожными картами в сфере инфраструктуры, выявил отставания в 28 регионах по состоянию на март 2025 года. В перечень вошли Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Костромская, Новосибирская, Самарская, Сахалинская, Смоленская, Свердловская, Тверская, Челябинская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Еврейская автономная область, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Коми, Саха (Якутия) и Хакасия. Речь идет о мероприятиях, срок исполнения которых истек еще в январе–феврале 2025 года. Гендиректор РЭО подчеркнул недопустимость трехкратного увеличения количества просроченных мероприятий за последний месяц.

Реализация дорожных карт по различным направлениям

По данным на 4 марта 2025 года, 39 регионов находятся в «желтой» зоне по показателю устойчивости региональных операторов, регионы в «красной» зоне отсутствуют. Республика Карелия переместилась из «зеленой» в «желтую» зону 25 февраля 2025 года, однако до сих пор не представила дорожную карту на согласование в РЭО. Остальные 38 регионов утвердили свои дорожные карты. Из 39 дорожных карт, направленных на нормализацию деятельности региональных операторов, 34 внесены в систему ФГИС УТКО.

Денис Буцаев напомнил, что отсутствие дорожной карты в ФГИС УТКО делает невозможным подтверждение выполнения запланированных мероприятий, в связи с чем такие дорожные карты будут считаться неисполненными. В частности, это касается Кабардино-Балкарской Республики, которой необходимо в срочном порядке обеспечить внесение дорожной карты в систему.

В нарушение установленных сроков региональные операторы в Карачаево-Черкесской Республике, Амурской и Магаданской областях, Забайкальском крае, Республике Хакасия и Чукотском автономном округе не получили банковские гарантии, предусмотренные утвержденными дорожными картами.

Глава РЭО заявил, что до 10 марта от этих регионов ожидается информация о текущем статусе и планируемых датах получения банковских гарантий, в противном случае ситуация в этих субъектах будет рассмотрена на следующем заседании штаба.

28 регионов находятся в «желтой» и «красной» зонах по обеспеченности специализированной техникой для вывоза ТКО. Из них 24 региона утвердили дорожные карты, но только 22 внесли их в систему ФГИС УТКО. Запорожской и Курской областям необходимо ускорить процесс размещения данных.

В 36 из 37 субъектов утверждены дорожные карты по обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами. В их число входят Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Брянская, Иркутская, Калининградская, Курская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Ростовская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Ульяновская области, Еврейская АО, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Тыва и Хакасия, Удмуртская Республика.

Камчатский край перешел из «зеленой» в «желтую» зону 25 февраля 2025 года, но до сих пор не направил дорожную карту на согласование в РЭО. Кабардино-Балкарская Республика и Курская область не разместили дорожные карты в ФГИС УТКО.

Из 36 субъектов, утвердивших дорожные карты, план закупок контейнерных площадок и контейнеров на 2025 год представили только 30. РЭО не согласовал планы 15 из них.

Денис Буцаев обратил внимание на подключение региональных операторов к приложению «Водитель ТКО». По его словам, в Республиках Алтай, Башкортостан, Ленинградской, Новосибирской, Тульской областях и Санкт-Петербурге до сих пор не наблюдается прогресса во внедрении мобильного приложения. Он отметил, что лично обсуждал ситуацию со всеми этими регионами неделю назад, но результатов пока нет. Глава РЭО выразил надежду на скорейшее решение вопроса с внедрением фотофиксации процесса оказания услуг населению и передачи этих данных через приложение во ФГИС УТКО.

Итоги совещания

В ходе совещания глава РЭО обсудил проблемы со всеми отстающими регионами, были установлены новые сроки и определены статусы.

Заместитель председателя Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган представил основные положения законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», направленного на правовое регулирование создания и содержания мест накопления ТКО.