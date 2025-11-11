Ситуация двойственная: политолог оценил идею выплат домохозяйкам

Эксперт-политолог Юрий Самонкин заявил, что инициативу о введении специальных выплат женщинам за ведение домашнего хозяйства можно считать двойственной. Она может увеличить налоговое бремя и скорее противоречит равноправию в трудовой сфере, сообщает АБН24 .

«Если женщины будут массово использовать право на оплату домашнего труда, кто будет заниматься профессиональной карьерой и вкладываться в экономику страны», — сказал эксперт.

По его словам, обсуждения законопроекта о компенсациях для неработающих жен выявляют серьезное противоречие между общественным желанием признать важность домашней работы и текущей структурой семейной и социальной поддержки. Те, кто поддерживает эту идею, считают, что выплаты — это заслуженная оценка и финансовая компенсация за незаметную, но важную работу.

Оппоненты подчеркивают потенциальные проблемы, которые могут повлиять на устойчивость семейных отношений, налоговое бремя и тенденции на рынке труда.

