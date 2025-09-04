Систему трудоустройства молодых специалистов выстраивают в Солнечногорске

Круглый стол «Современные предприятия: новые возможности для трудоустройства» прошел в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. На нем обсудили подготовку и привлечение квалифицированных специалистов в компании городского округа и Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К разговору подключились представители министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, администрации Солнечногорска, колледжа «Подмосковье», местных предприятий и производств.

Участникам представили проект «Наши кадры». Его реализуют муниципальные власти Солнечногорска совместно с колледжем «Подмосковье». Проект предоставляет студентам экскурсионное посещение промышленных объектов, гостиничных комплектов, индустриальных парков для ознакомления с условиями труда и потенциальным поиском работы. По итогам прошлого учебного года более 320 молодых специалистов побывали на предприятиях округа.

Кроме того, на мероприятии презентовали новую цифровую платформу «Система кадры». Ее услугами бесплатно могут пользоваться работодатели и соискатели в Московской области.

«Круглый стол» дал возможность услышать мнения и пожелания каждой стороны, чтобы вместе сформировать успешную стратегию профессионального роста молодых специалистов и обеспечить устойчивое развитие кадрового потенциала городского округа Солнечногорск. Мы продолжим сотрудничество и реализацию принятых решений совместно с нашими партнерами», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

По итогам встречи участники договорились наращивать сотрудничество органов власти, предприятий, учебных центров для подготовки профессионалов с учетом потребностей рынка труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.