Систему " Тамерлан» от нападения беспилотников тестируют в России
В России разработали систему защиты предприятий от дронов
В России разработали комплексную систему защиты предприятий от дронов «Тамерлан», пишет ТАСС.
Система состоит из станции обнаружения, подавления, радара, камеры и программного обеспечения, сообщил в интервью ТАСС представитель компании-разработчика Сергей Шандобыло.
«Тамерлан» снабжен двумя радарами для разных типов беспилотников, пояснил он.
Опытный образец уже проходит тестирование на одном из сырьевых предприятий, пояснил Шандобыло.