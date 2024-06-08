Систему " Тамерлан» от нападения беспилотников тестируют в России

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В России разработали систему защиты предприятий от дронов

В России разработали комплексную систему защиты предприятий от дронов «Тамерлан», пишет ТАСС .

Система состоит из станции обнаружения, подавления, радара, камеры и программного обеспечения, сообщил в интервью ТАСС представитель компании-разработчика Сергей Шандобыло.

«Тамерлан» снабжен двумя радарами для разных типов беспилотников, пояснил он.

Опытный образец уже проходит тестирование на одном из сырьевых предприятий, пояснил Шандобыло.