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Систему освещения на стадионе и беговой дорожке сделали в ФСК «Заречье» Подольска

Заместитель главы округа Подольск Вадим Буров совместно с директором физкультурно-оздоровительного комплекса «Заречье», депутатом совета депутатов Александром Дудкиным, представителями комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска проверил готовность учреждения к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За счет средств муниципального бюджета в ФСК «Заречье» сделали систему освещения на стадионе и беговой дорожке. Теперь жители смогут заниматься физической активностью и в вечернее время. Также установили автоматический шлагбаум и информационное электронное табло.

В рамках инициативного бюджетирования планируется обустройство волейбольной площадки с теннисными столами. Работы начнутся в сентябре и завершатся в октябре. Кроме того, внутри учреждения провели косметический ремонт в тренажерных и спортивных залах.

Приемка прошла уже в СШОР «Пахра» СК «Подольск», СК «Цезарь», ФСКИ «Корсар-спорт», СШОР «Космос» на других спортивных объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.