Систему налогообложения усовершенствуют в Подмосковье

Совет Госдумы 3 июня рассмотрел и направил для обсуждения в регионах ряд внесенных правительством РФ законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы. В ближайшее время проекты федеральных законов будут рассмотрены в Мособлдуме, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в частности, речь идет о введении прогрессивной шкалы налогообложения.

«Изменения затронут только тех, чей доход выше 200 тысяч рублей в месяц. Таких людей в нашей стране чуть больше 3 процентов. Для тех, чьи доходы ниже этой суммы, ставка останется прежней — 13%», — сказал Брынцалов.

Таким образом, налоговая нагрузка распределится в зависимости от уровня доходов людей. «Запрос на такой более справедливый подход давно созревал в обществе. Чем больше человек зарабатывает, тем больше он может и должен вкладывать в развитие своей страны. Особенно сейчас, когда мы строим долгосрочные планы по различным направлениям, повышающим нашу независимость. В этот решающий момент для России нам нужно сконцентрировать все усилия и победить по всем фронтам», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Дополнительные поступления в федеральный бюджет пойдут на дальнейшее социально-экономическое развитие регионов, поддержку жителей. Это, например, продление программы маткапитала, ремонт и оснащение медучреждений, школ, детских садов, учреждений культуры и спорта. Появятся и дополнительные возможности для поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий.

В Подмосковье реализуется 13 нацпроектов. Каждый из них открыл перед нами новые возможности. Так, например, за последние 6 лет удалось построить 137 школ, 7 поликлиник, 27 ФАПов, создать более 7 тысяч мест в детских садах.

«За цифрами — жители, которые могут отводить своих детей в школу рядом с домом, посещать узких специалистов в своем районе. С учетом продления нацпроектов и введения новых: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», мы нацелены на такие же впечатляющие результаты. И справедливое налогообложение позволит это сделать», — добавил спикер Мособлдумы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.