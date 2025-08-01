Систему автономных мобильных роботов применят на заводе «Европласт» в Солнечногорске

Завод «Европласт» в городском округе Солнечногорск приступил к внедрению системы автономных мобильных роботов для транспортировки готовой продукции. Они смогут быстро и безопасно доставлять товары между производственными линиями и автоматизированным складом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Система обладает гибкостью, позволяя оперативно перенастраивать маршруты перемещения роботов при изменениях в технологическом процессе.

«Проект — важный этап в создании современного „умного“ предприятия, где передовые технологии обеспечивают высокую эффективность работы и достижение максимальных результатов без отказа от человека в технологической цепочке», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

По словам первого замглавы округа Кирилла Типографщика, внедрение AMR-системы на заводе повысит производительность, снизит нагрузки на персонал и повысит уровень безопасности на производственной площадке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.