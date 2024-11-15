Система отработки обращений бизнеса Подмосковья заинтересовала регионы

Московская область продемонстрировала работу системы отработки обращений предпринимателей ЦУР «Бизнес» на II Съезде министров экономического развития субъектов Российской Федерации. С работой специалистов ЦУР «Бизнес» ознакомились около 80 гостей мероприятия —представители федеральных и региональных министерств, а также представители бизнеса, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Система ЦУР „Бизнес“ была внедрена в Московской области в конце 2022 года, а в 2023 году была признана Правительством РФ одной из лучших практик. Опыт Подмосковья показал, что ЦУР „Бизнес“ является эффективным инструментом поддержки инвесторов: экономический эффект от работы системы в регионе оценивается в 6 млрд рублей. Сегодня система отработки обращений предпринимателей уже запущена в 30 регионах России, а до конца 2025 года будет тиражирована по всей стране», — рассказала о системе заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред напомнила, что за первые три квартала этого года специалисты ЦУР «Бизнес» получили более 9 тысяч обращений от предпринимателей региона. На данный момент 99% вопросов уже решены, остальные находятся в работе.

Направить свое обращение в систему ЦУР «Бизнес» предприниматели Московской области могут через горячую линию 0150, Инвестиционный портал Подмосковья, приемную Правительства Московской области (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес, почту губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.