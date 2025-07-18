Система «Безопасный регион» в Ступине расширит свои возможности

На общегородском совещании, состоявшемся в Ступино под председательством главы округа Сергея Мужальских, была подробно обсуждена работа системы «Безопасный регион». Отчет по этому вопросу представил заместитель главы Андрей Севрюгин, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время на территории муниципалитета к системе «Безопасный регион» подключено и активно функционирует 2137 видеокамер. Значительная часть из них установлена на социально значимых объектах.

В ближайшее время количество камер будет увеличено. Уже сейчас к системе подключены еще 43 видеокамеры, размещенные на детских игровых площадках, спортивных объектах, контейнерных площадках и в местах массового скопления людей. В эксплуатацию эти новые устройства будут введены 1 августа.

«Расширение покрытия системы „Безопасный регион“ — это одна из главных задач. Мы видим, как эффективно она работает, помогая обеспечивать порядок и безопасность в округе. Каждая новая камера — это еще один шаг к более защищенной среде для наших жителей», — отметил Андрей Севрюгин.

Кроме того, в течение 2025 года планируется заключение муниципального контракта на установку 130 дополнительных видеокамер. Эти камеры будут размещены на входных группах многоквартирных домов и также интегрированы в общую систему «Безопасный регион».

Эффективность системы видеонаблюдения подтверждается конкретными результатами. За первые шесть месяцев 2025 года с помощью «Безопасного региона» было раскрыто 30 преступлений и выявлено 111 административных правонарушений. Примечательно, что 64 из этих правонарушений связаны с несанкционированным выбросом отходов в неположенных местах, что подчеркивает мультифункциональность системы в борьбе с различными видами нарушений.

Оператором системы «Безопасный регион» на территории муниципалитета является Отдел по территориальной безопасности ГО и ЧС администрации городского округа Ступино. Этот отдел осуществляет ежедневный мониторинг работоспособности всех установленных камер видеонаблюдения, обеспечивая бесперебойность работы системы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.