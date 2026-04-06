Система 112 приняла более 9 300 вызовов в Одинцовском округе

Более 9300 обращений поступило в систему-112 Одинцовского округа с 30 марта по 5 апреля 2026 года. Большинство вызовов касалось скорой помощи и полиции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 30 марта по 5 апреля операторы системы-112 в Одинцовском округе приняли свыше 9 300 обращений. Из них 4 398 вызовов были адресованы скорой медицинской помощи, 2 103 — полиции и Госавтоинспекции. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 296 обращений, в газовую службу — 369.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.